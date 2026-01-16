Французи устроили хамство с легендарным Зиданом на похоронах его тренера. Видео

Легендарный французский экс-футболист и тренер Зинедин Зидан оказался в центре внимания сразу после похорон своего бывшего наставника Роллана Курбиса, который умер 12 января 2026 года. Видео с улицы Парижа возле церкви Мадлен показывает, как легендарного футболиста окружили фанаты, требуя автографы и совместные фото, несмотря на его горе.

На кадрах видно, что Зидан спокойно выходит из церкви и идёт пешком, а вокруг него быстро собирается толпа. Люди кричат: "Легенда Зидан!", "Мы любим тебя, Зидан!" и поздравляют его с успехами сына Лукаса на Кубке Африки. Несмотря на эмоциональное состояние, Зидан подписывает автографы и фотографируется с фанатами.

Один из присутствующих даже пытается помочь ему пройти, крича: "Оставьте господина Зидана в покое!", но поклонники продолжают преследовать спортсмена, не давая ему минуты тишины.

Публикация с видео стала вирусной во французских СМИ. В комментариях под роликом, которое выложил в Instagram местный фотограф Амар Тауали возмущаются действиями фанатов: "Терпение легенды… уважение", "Какая доброта, какое терпение", но также: "Люди, у вас вообще нет стыда?!", "Совсем никакого уважения. Это был явно не день для такого", "Бедняга", "Невыносимо, люди тыкают телефонами, даже не спрашивая", "Парень только что вышел с похорон, а за ним бегают эти навязчивые".

Курбис тренировал "Бордо" в начале карьеры Зидана, оказав влияние на его развитие как игрока. Именно при Курбисе Зидан закрепился в основном составе клуба и стал известен на французской футбольной сцене.

