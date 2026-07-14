Франция – Испания: искусственный интеллект назвал точный счет 1/2 финала ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании сыграют в первом полуфинале футбольного первенства мира, которые в эти дни проходить на полях Северной Америки. "Галльские петухи" и "фурия роха" в европейском дерби определят участников поединка за "бронзу" и финальной игры турнира во вторник, 14 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в Далласе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Испания. Время начала – в 22:00 по Киеву.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Франция – Испания так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,44, на победу испанцев – 3,25. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Искусственный интеллект Gemini корпорации Google также считает фаворитом "галльских петухов". Сильной стороной французской команды нейросеть называет сыгранность коллектива.

"Испания, скорее всего, возьмет мяч под свой контроль, тогда как команда Дидье Дешама будет сознательно играть другим номером, выжидая ошибки соперника и проводя свои фирменные контратаки. Учитывая прагматизм французов на решающих этапах крупных турниров и опыт их тренера, у них есть небольшое преимущество в плане выносливости и реализации моментов в стрессовых ситуациях. Наш прогноз: победа Франции в основное время или в серии пенальти после напряженной ничьей. Ожидаемый счет: 1-1 в основное время или минимальная победа "трехцветных" 2:1", – резюмирует ИИ.

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