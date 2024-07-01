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Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
2,8 т.
Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Сборные Франции и Бельгии в понедельник, 1 июля, встречаются в центральном матче первого раунда плей-офф чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. Победители поединка в четвертьфинале сыграют с сильнейшим в паре Португалия – Словения.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Меркур-Шпиль Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Фаворитами игры считаются французы. Ставки на победу команды Дидье Дешама в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,96. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех команды Бельгии достигают уровня 4,65.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Гленн Нюберг. Помогать ему будут лайнсмены Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого рефери исполнит литовец Донатас Румшас.

Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Мы должны выйти в четвертьфинал. Я стараюсь выбрать состав так, чтобы доставить сопернику как можно больше проблем. Я не делаю изменения ради изменений, но могу что-то менять. Это уже не групповой этап, это новое соревнование внутри турнира. Нужно быть эффективными. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это происходит не по щелчку пальцев – необходимо прибавлять.

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии:

– Я открыл для себя это соперничество не три дня назад. Я знал о нем еще до того, как стал тренером сборной Бельгии. Это не изменило мой подход и подготовку к матчу. Неудачи 2018 и 2021 годов против Франции сидят внутри нашей команды. Некоторые игроки команды играли в тех матчах. Мы об этом говорили, но я не пытался использовать это специально как мотивацию.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо, Гризманн – Мбаппе, Тюрам

Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024
Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Бельгия: Кастеелс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Тилеманс, Онана, де Брюйне – Докю, Лукаку, Люкбакио

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

У команд богатейшая история противостояний. Они отыграли друг с другом уже 75 матчей – 26 выиграла Франция, а 31 осталась за Бельгией. Последний поединок состоялся в полуфинале Лиги наций-2020/21. Тогда "галльские петухи" на последней минуте вырвали победу 3:2.

Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Германии и Дании был прерван на 25 минут.

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