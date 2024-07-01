Франция – Бельгия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Сборные Франции и Бельгии в понедельник, 1 июля, встречаются в центральном матче первого раунда плей-офф чемпионата Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. Победители поединка в четвертьфинале сыграют с сильнейшим в паре Португалия – Словения.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Меркур-Шпиль Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Фаворитами игры считаются французы. Ставки на победу команды Дидье Дешама в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,96. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех команды Бельгии достигают уровня 4,65.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Гленн Нюберг. Помогать ему будут лайнсмены Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого рефери исполнит литовец Донатас Румшас.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Мы должны выйти в четвертьфинал. Я стараюсь выбрать состав так, чтобы доставить сопернику как можно больше проблем. Я не делаю изменения ради изменений, но могу что-то менять. Это уже не групповой этап, это новое соревнование внутри турнира. Нужно быть эффективными. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это происходит не по щелчку пальцев – необходимо прибавлять.

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии:

– Я открыл для себя это соперничество не три дня назад. Я знал о нем еще до того, как стал тренером сборной Бельгии. Это не изменило мой подход и подготовку к матчу. Неудачи 2018 и 2021 годов против Франции сидят внутри нашей команды. Некоторые игроки команды играли в тех матчах. Мы об этом говорили, но я не пытался использовать это специально как мотивацию.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо, Гризманн – Мбаппе, Тюрам

Бельгия: Кастеелс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Тилеманс, Онана, де Брюйне – Докю, Лукаку, Люкбакио

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

У команд богатейшая история противостояний. Они отыграли друг с другом уже 75 матчей – 26 выиграла Франция, а 31 осталась за Бельгией. Последний поединок состоялся в полуфинале Лиги наций-2020/21. Тогда "галльские петухи" на последней минуте вырвали победу 3:2.

Как сообщал OBOZ.UA, матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Германии и Дании был прерван на 25 минут.

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