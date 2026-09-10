"Флаг ей в руки": в России резко осадили "новую любовницу Путина" после жалобы в ЕСПЧ

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала фигуристку Камилу Валиеву за решение подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Депутатка Государственной думы откровенно высмеяла спортсменку, которая отбыла четырехлетнее отстранение за нарушение антидопинговых правил.

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Об это Роднина заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что не понимает, чего именно хочет добиться Валиева, так как та оспаривает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), которое не имеет отношения к ЕСПЧ.

"Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Валиева подала жалобу в ЕСПЧ и что она хочет. Тем более сейчас, когда срок ее наказания закончился. Я не понимаю смысла. Что она от этого получит? Флаг ей в руки, медали уже розданы", – сказала Роднина.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили из-за нарушения правил.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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