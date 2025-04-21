С Анатолием Бышовцем я знаком много лет. Оба мы свой путь в футбол начинали в школе "Динамо" – я в группе ребят 1942 года рождения, Толя в группе 1946 года рождения. Но разница в возрасте не мешала нам дружить. Он посещал матчи моей команды, я - его.

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В 1960 году моя команда стала чемпионом страны среди юношей, в 1964-м - его. Помнится, в финальном матче с динамовцами москвы киевляне готовились пробивать штрафной. В стенку защитников встал Бышовец. Володя Мунтян технично перекинул ему мяч за спину, и Толя, развернувшись, слёту поразил ворота растерянного Александра Ракицкого. Бышовец, играя в юношеской команде "Динамо", много забивал, не спешил расставаться с мячом, демонстрировал набор финтов, которые отрабатывал на тренировках.

В 1963 году 17-летнего Анатолия пригласили в "Динамо". И уже в следующем году, выступая в дублирующем составе, он стал серебряным призером турнира, забив 8 мячей. Бышовца приглашают юношескую сборную страны. На своем первом популярном международном турнире в составе сборной в итальянском Сан-Ремо ему вручают приз лучшего игрока.

8 июня 1964 года Анатолий провел свой первый матч в основном составе "Динамо", сыграв два тайма в 1/16 финале розыгрыша Кубка СССР в Фергане с местным "Нефтяником". А через неделю провел матч в Киеве в чемпионате страны с "Кайратом". В комментарии после этого матча главный тренер киевлян Виктор Александрович Маслов, характеризуя игру Бышовца, сказал: "Да, это сила, выдающийся будет футболист. Жаль, уйдет рано, защитники забьют".

В 1965 году в чемпионате Анатолий провел пять матчей за основу. Свой первый мяч забил в ворота "Нефтяника". Ударным был сезон-1966 для Анатолия. В 32 матчах он забил 19 мячей, стал обладателем Кубка страны. В составе "Динамо" он четыре раза выигрывал золотые медали, дважды - серебряные медали, Кубок страны. 9 игр провел в Кубке европейских чемпионов.

В ноябре 1969 года "Динамо" в матче Кубка европейских чемпионов принимало в Киеве "Фиорентину". К сожалению, хозяева поля уступили 1:2. После матча тренер итальянцев сказал, что за такого игрока, как Бышовец, его клуб готов заплатить миллион долларов.

На следующий день эта новость облетела весь Киев, в котором на гастролях был Театр на Таганке с Владимиром Высоцким, большим поклонником футбола. Он узнал об этом, и в одной из его популярных песен появились такие слова: "Ведь недаром клуб Фиорентина предлагал мильон за Бышовца". Через две недели во Флоренции матч "Фиорентина" - "Динамо" завершился со счетом 0:0. Одним из лучших в составе гостей был нападающий Бышовец.

Игрок сборной

16 октября 1966 года динамовец сыграл свой первый матч за сборную бывшего СССР. Ее соперником была команда Турции. Через неделю - второй матч со сборной ГДР. Еще через 7 дней выездная игра с командой Италии. С 1966 по 1972 год Бышовец провел 37 официальных международных матчей за сборную и забил 15 мячей. Еще сыграл 17 неофициальных игр. На чемпионате мира 1970 года в Мексике киевлянин в 4 матчах забил 4 мяча.

В Мехико на аллее, ведущей к стадиону "Ацтека", на поле которого проходили матчи мирового чемпионата, находится бюст Анатолия Бышовца. Такой чести удостоился лучший игрок сборной каждой страны-участницы. Руководство нашей сборной настаивало на кандидатуре капитана команды Альберта Шестернева, но организаторы мундиаля выбрали Бышовца.

В 1971 году 25-летнего Анатолия команда выбирает капитаном, но недолго он выводил на поле свою команду. К сожалению, сбылся прогноз Виктора Маслова: из-за многочисленных травм, нанесенных защитниками соперников, в 27 лет Бышовец завершил карьеру игрока. Но в футболе он остался, и о его тренерской карьере расскажу в другой раз.