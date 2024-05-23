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Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Итальянская "Аталанта" сотворила громкую сенсацию в финале Лиги Европы, обыграв в Дублине леверкузенский "Байер". Команда из Бергамо была сильнее, разгромив соперника – 3:0, а все три мяча записал на свой счет нигерийский форвард Адемоло Лукман.

Немецкая команда считалась явным фаворитом. Ставки на ее победу в основное время принимались с коэффициентом 1,80. Тогда как успех итальянцев оценивался котировкой 4,20.

Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Однако именно игроки из Бергамо диктовали условия на поле. Они выбрали тактику невероятно интенсивного футбола, с которым "Байер" просто не справился. Уже на 12-й минуте встречи Лукман выбежал из-за спины защитника и переправил в сетку прострел с правого фланга.

Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео
Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

В середине первого тайма нигерийский нападающий "Аталанты" изящно пробросил мяч между ног сопернику и с линии штрафной отправил его в дальний угол. От такого холодного душа команда из Леверкузена так и не змогла оправиться.

Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Все попытки "Байера" вернуться в игру не имели успеха. А на 75-й минуте итальянцы поставили точку в матче – Лукман мощно выстрелил по диагонали метров с 12.

Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Таким образом, "Аталанта" завоевала первый евротрофей в своей истории, а также прервала впечатляющую беспроигрышную серию соперника, которая остановилась на отметке в 51 матч.

Как сообщал OBOZ.UA, леверкузенский "Байер" впервые в своей истории стал чемпионом Германии, а к тому же не проиграл за сезон ни одного матча первенства.

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