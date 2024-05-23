Финал Лиги Европы завершился громкой сенсацией. Видео

Итальянская "Аталанта" сотворила громкую сенсацию в финале Лиги Европы, обыграв в Дублине леверкузенский "Байер". Команда из Бергамо была сильнее, разгромив соперника – 3:0, а все три мяча записал на свой счет нигерийский форвард Адемоло Лукман.

Немецкая команда считалась явным фаворитом. Ставки на ее победу в основное время принимались с коэффициентом 1,80. Тогда как успех итальянцев оценивался котировкой 4,20.

Однако именно игроки из Бергамо диктовали условия на поле. Они выбрали тактику невероятно интенсивного футбола, с которым "Байер" просто не справился. Уже на 12-й минуте встречи Лукман выбежал из-за спины защитника и переправил в сетку прострел с правого фланга.

В середине первого тайма нигерийский нападающий "Аталанты" изящно пробросил мяч между ног сопернику и с линии штрафной отправил его в дальний угол. От такого холодного душа команда из Леверкузена так и не змогла оправиться.

Все попытки "Байера" вернуться в игру не имели успеха. А на 75-й минуте итальянцы поставили точку в матче – Лукман мощно выстрелил по диагонали метров с 12.

Таким образом, "Аталанта" завоевала первый евротрофей в своей истории, а также прервала впечатляющую беспроигрышную серию соперника, которая остановилась на отметке в 51 матч.

Как сообщал OBOZ.UA, леверкузенский "Байер" впервые в своей истории стал чемпионом Германии, а к тому же не проиграл за сезон ни одного матча первенства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!