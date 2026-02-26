Фигуриста-чемпиона, который сбежал из России в США, настигла карма за сохраненный российский паспорт

Выступающий за США танцор на льду Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира. Одной из причин отказа стало сохранение им российского гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, именно наличие у спортсмена паспорта с двуглавым орлом стало главным фактором, повлиявшим на решение эстонской стороны.

Марк Желтышев родился 8 мая 2007 года. Начинал карьеру в Перми (СШОР "Орленок") и Москве (СК "Мегаспорт"). Тренировался под руководством Людмилы Тепловой и Анжелики Крыловой. В 2022 году стал бронзовым призером соревнований в Сызрани в паре с Евой Плесовских.

В 2023-м сменил спортивное гражданство и переехал в США. Сейчас тренируется в клубе Broadmoor FSC (Колорадо-Спрингс) у тренера Елены Достатни. Выступает в танцах на льду, с сезона 2025/2026 представляет США, тренируется в клубе Broadmoor FSC в Колорадо-Спрингс.

В юниорской категории его основные результаты связаны с партнершей Джейн Кэлхун. В 2026 году дуэт завоевал "бронзу" юниорского чемпионата США, выиграл U.S. Ice Dance Final и стал победителем турнира Santa Claus Cup среди юниоров. На этапе юниорского Гран-при ISU в Баку пара заняла пятое место.

Лучший результат по сумме баллов на международном уровне: 140,68 на этапе ISU Junior Grand Prix в Баку 2025 года. Рекорд в произвольном танце составляет 84,63 балла, в ритм-танце: 56,05 балла.

