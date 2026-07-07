ФИФА официально готовится вернуть Россию после решения МОК – Sky Sports

Международная федерация футбола (ФИФА) официально рассмотрит вопрос о снятии санкций с российских сборных и клубов после изменения позиции Международного олимпийского комитета. Решение может открыть путь к возвращению российских команд на крупнейшие международные турниры, сообщает Sky News.

Видео дня

Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по отстранению российских команд от международных соревнований и уведомил спортивные федерации о прекращении санкционных ограничений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.

В ФИФА подтвердили получение информации о решении МОК относительно Олимпийского комитета России.

"ФИФА была уведомлена о решении МОК временно снять отстранение с Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение перед определением дальнейших шагов в координации с заинтересованными сторонами", – заявили в организации.

Российские сборные и клубы не участвуют в официальных турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года. Из-за санкций команда была лишена возможности сыграть в квалификации чемпионатов мира 2022 и 2026 годов, а также женского чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил Sky News, что вопрос возвращения российских команд необходимо рассматривать. По его словам, действующий запрет "не достиг ничего, кроме роста разочарования и ненависти".

ФИФА уже согласовала участие сборной России U-15 в юношеском чемпионате мира, который пройдет в октябре в Азербайджане.

При этом МОК подчеркнул, что окончательное решение о допуске российских команд, проведении соревнований в России, приглашении государственных представителей страны, а также использовании национального флага, гимна и другой символики остается за международными федерациями и организаторами турниров. Каждая спортивная организация будет самостоятельно определять дальнейшую политику в отношении российских участников.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики World Athletics не собирается пересматривать действующее отстранение российских спортсменов после решения Международного олимпийского комитета. Организация подтвердила, что сохраняет прежнюю позицию по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.