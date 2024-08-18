Позади три финальных турнира чемпионатов Европы, в которых принимали участие и сборные Украины.

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Мы подвели итоги выступления нашей национальной команды на Евро-2024 в Германии. Большего ожидали от подопечных Сергея Реброва, хотя бы выхода в плей-офф. К сожалению, не дождались… Теперь будем ожидать, как выступит главная команда страны в Дивизионе В Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025. Ждать осталось недолго.

Первый матч со сборной Албании состоится 7 сентября в Праге, 10-го числа игра в гостях с командой Чехии, 11 октября со сборной Грузии в Познани, 14-го – повторная игра с чехами во Вроцлаве. Заметьте, все три наших соперника – участники финального турнира Евро-2024, 16 ноября – гостевая игра с Грузией и 19-го числа – выездной поединок с Албанией.

В дивизионе В – 16 сборных, четыре группы. Сборные, занявшие первые места в своих группах, переходят в дивизион А, в котором выступала в сезоне 2020/2021 и сборная Украины. Это четвёртый чемпионат Лиги Наций УЕФА, в нём принимают участие сборные 55 членов ассоциации УЕФА. Победителями первых трёх чемпионатов были сборные Португалии, Франции и Испании.

В финальном турнире игра не заладилась

К сожалению, наша сборная U17 разочаровала. Для нашей команды этой возрастной группы это было одиннадцатое выступление на чемпионатах Европы. Только уже в далёком 1994-м, когда чемпионат проходил в Ирландии, наша сборная под руководством Владимира Киянченко, завоевала бронзовые медали, на остальных турнирах "желто-синие" не преодолевали даже групповой раунд.

Нынешний отборочный этап наши ребята прошли успешно – три матча, три победы и выход в финальный турнир. В составе команды, которую возглавлял Юрий Мороз, выступали игроки "Динамо", "Металлиста", "Руха", "Шахтёра", их ровесники, которые по разным причинам оказались за рубежом в "Реале", "Генте", "Аталанте", "Байере", "Баварии".

В финальном турнире, который проходил на Кипре с участием шестнадцати сборных, распределенные на четыре группы, удача отвернулась от нашей команды. В стартовом матче своей группы они уступили сборной Сербии – 0:1, во втором команде Чехии – 1:3, и лишь в третьей игре удалось победить 2:0 команду Кипра. Но для нас эта победа практически никакого значения не имела – в 1/4 финала шагнули сборные Сербии и Чехии. Чемпионом же Европы U17 стала сборная Италии, разгромившая в финале команду Португалии – 3:0.

Без медалей, но с путевкой на ЧМ-2025 (U20)

Победив в отборе на Евро-2024 сборные Швейцарии (3:0), Латвии (3:0) и Северной Македонии (2:0), команда Украины U19 (футболисты не старше 2005 года рождения, главный тренер – Дмитрий Михайленко) вышла в финальную стадию чемпионата Европы с участием восьми сборных.

Для нашей юношеской сборной это был восьмой финальный турнир чемпионата Европы. В 2009-м украинская команда под руководством Юрия Калитвинцева выиграла золотые медали, еще дважды, в 2004-м и 2018-м, добиралась до полуфиналов.

Нынешний финальный турнир принимала Северная Ирландия. Наша команда попала в группу А вместе со сборными Норвегии, Италии и Северной Ирландии. В группу В вошли команды Дании, Турции, Франции и Испании. Из каждого квартета в полуфинал выходили по две лучшие сборные, поединок за третье место не предусмотрен регламентом, а за пятое место играли между собой третьи команды в своих группах. Причина? Именно пять сборных будут представлять Европу на ЧМ-2025 (U20) в Чили. В нем выступят 24 команды, так что для "желто-синих" чемпионат Европы в Северной Ирландии был не только возможностью поспорить за трофей, но и перспективой получить путевку на мировое первенство.

Свой стартовый матч наша команда провела 15 июля в Ларне со сборной Северной Ирландии, итог – ничья 0:0. Вторым соперником "желто-синих" в Белфасте 18-го числа была команда Норвегии. И вновь ничья – 0:0. Примечательно, что пять матчей подряд ворота нашей команды были "на замке". 21 июля состоялся заключительный матч в группе – вновь в Ларне наши ребята встречались с ровесниками из Италии.

Итальянцы еще до поединка с Украиной обеспечили себе первое место в группе, набрав максимум очков в поединках с Норвегией и Северной Ирландии, и выход в полуфинал. Перед игрой с "желто-синими" тренер итальянцев решил дать отдохнуть многим игрокам основного состава своей сборной. В итоге, сборная Украины, открыв счет в поединке, одержала непростую победу – 3:2, решающий мяч забил киевский динамовец Матвей Пономаренко.

Набрав 5 очков, подопечные Дмитрия Михайленко заняли в своей группе второе место и завоевали право выступить на ЧМ-2025 (U20) в Чили с участием 24 сборных. В полуфинале, проходившем в Белфасте, соперником нашей сборной была команда Франции. Наши ребята уступили – 0:1, и эта неудача стала единственной для них на европейском первенстве.

В финальном же поединке звание чемпионов Европы в возрастной категории U19 оспаривали команды Франции и Испании. Триумфаторами стали испанцы, одержавшие победу – 2:0.

Пять сборных представят Европу в 2025 году в Чили на ЧМ (U20). Помимо полуфиналистов также в Южной Америке сыграет команда Норвегии, победившая в поединке за пятое место в серии пенальти команду Турции.