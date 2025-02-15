Фантастический трюк уникальной чемпионки-красавицы собрал 11 млн просмотров за сутки. Видео

Рейна Валландингем, 13-кратная чемпионка США по тхэквондо и актриса, продолжает впечатлять своими достижениями как в спорте, так и в соцсетях. В интернете завирусился ролик одного из показательны выступлений 22-летней красавицы.

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Само видео было выложено в Instagram спортсменки еще в ноябре позапрошлого года, но 15 февраля обрел новую жизнь в интернете.

За сутки клип, в котором американка демонстрирует фантастическую технику владение шестом, собрало более 11 млн просмотров за сутки.

Рейна (ее мать – индийка, а отец – голландец) уже успела установить рекорд как самая молодая спортсменка, добившаяся этого успеха. Атлетка обладает черным поясом 4-го дана и считается одной из ведущих фигур в тхэквондо.

Свою карьеру в боевых искусствах она начала в возрасте 2 лет, вдохновленная дедом. Уже в 8 лет Валландингем выиграла свой первый чемпионат мира Американской ассоциации тхэквондо, став одной из самых юных обладательниц черного пояса. В своей карьере она завоевала 13 мировых титулов, а также продемонстрировала мастерство в таких дисциплинах, как боевой посох и нунчаки.

Кроме спортивных достижений, Рейна активно развивает свою карьеру в кино. В возрасте 10 лет она переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать актерскую деятельность, сыграв в фильме "Underdog Kids". В 2018 году она снялась в музыкальном клипе Шона Мендеса "Youth", продемонстрировав свои навыки боевых искусств.

Недавно Валландингем исполнила роль Зары Малика в последнем сезоне популярного сериала Netflix "Кобра Кай". Её персонаж — высокомерная инфлюенсерка и опытная мастер боевых искусств, которая представляет одно из сильнейших доджо на турнире Sekai Taikai.

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