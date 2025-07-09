Фантастическая сумма: стало известно, сколько 'Челси' заработал за выход в финал клубного ЧМ

Лондонский "Челси" стал обладателем комического чека после того, как выиграл у бразильского "Флуминенсе" и стал первым финалистом клубного чемпионата мира, который в эти дни проходит в США. При этом англичане получат существенную прибавку, если смогут взять трофей.

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Об этом информирует британский журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter. По его подсчетам, представители Премьер-лиги уже сумели заработать 110 миллионов долларов, что практически сравнимо с доходом полуфиналистов последнего розыгрыша Лиги чемпионов лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны", который получили 113 миллионов долларов призовых.

Если "синие" сумеют победить в решающем матче и выиграть трофей, то получат от Международной федерации футбола (ФИФА) еще 10 миллионов в американской валюте.

При этом важно понимать, что в Лиге чемпионов "Арсенал" и "Барселона" провели по 14 матчей, а "Челси" на клубном ЧМ – в два раза меньше.

Своего соперника команда Михаила Мудрика узнает вечером 9 июля, когда пройдет полуфинальная битва между французским ПСЖ и мадридским "Реалом".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма нанес тяжелейшую травму полузащитнику мюнхенской "Баварии" Джамалу Мусиале в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

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