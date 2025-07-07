Где смотреть ПСЖ – 'Реал': расписание трансляций полуфинала клубного ЧМ-2025

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и рекордсмен этого турнира по количеству трофеев мадридский "Реал" сойдутся в битве за путевку в финал клубного первенства планеты. Поединок грандов европейского футбола состоится в среду, 9 июля.

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Встреча пройдет на поле арены "МэтЛайф Стэдиум". Стартовый свисток арбитра Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть матч благодаря трансляции на телеканале "Суспильне Спорт", который также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Атланты пройдет на видеоплатформе DAZN.

Фаворитом противостояния считается французская команда. Ставки на победу в ПСЖ в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех мадридцев достигают уровня 2,62.

В последний раз соперники встречались в сезоне 2021/22. Тогда в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" после поражения в Париже 0:1 взял реванш на своем поле 3:1 и вышел в следующий круг.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма нанес тяжелейшую травму полузащитнику мюнхенской "Баварии" Джамалу Мусиале.

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