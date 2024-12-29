Фантастическая сумма. Названо состояние Усика после реванша с Фьюри

Состояние чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) составляет около 184 миллионов долларов, сообщает Marca, со ссылкой на Celebrity Net Worth. У украинца было 35 млн до первого боя с Фьюри и 4 млн до боя с Энтони Джошуа.

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Став абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе Усик заработал 45 млн долларов. Успешный реванш с Фьюри пополнил кошелек 37-летнего крымчанина еще на 104.5 млн долларов.

При этом в Celebrity Net Worth отмечают, что состояние Тайсона после двух поражений колеблется в пределах 225 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 18 мая собрал 50 миллионов долларов на продаже платных трансляций по системе "плати и смотри" (pay-per-view). При этом большинство покупок на показ поединка было совершено в Великобритании.

Кроме того, 40 миллионов долларов организаторам боя из Саудовской Аравии принесли спонсорские соглашения, а еще три составил доход от продажи билетов.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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