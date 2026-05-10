Фанаты 'Славии' лишили свой клуб чемпионства, устроив вакханалию на последних минутах победного матча. Видео

Пражское дерби между "Славией" и "Спартой" не было доиграно из-за массового выбегания болельщиков на поле в компенсированное время. Хозяева вели 3:2 и находились в нескольких минутах от чемпионского титула, однако матч остановили, а теперь клубу может грозить техническое поражение.

Встречу чемпионата Чехии на стадионе "Эден" прервали на 90+7-й минуте. Несколько сотен фанатов "Славии" выбежали на газон с файерами и дымовыми шашками, после чего арбитр Карел Роучек остановил игру, а команды ушли в подтрибунное помещение.

По данным flashscore, часть болельщиков добралась до игроков "Спарты". Голкипер гостей Якуб Суровчик после инцидента покинул поле с повреждением. Также сообщалось о нападении на Матяша Войту и сотрудника медицинского штаба пражского клуба.

"То, что во время матча ко мне подбежал человек, угрожал мне в лицо и напал на меня, абсолютно неприемлемо. Я буду добиваться правовых последствий", — написал Суровчик в Instagram.

После консультаций с полицией, службой безопасности и официальными лицами "Спарта" отказалась возвращаться на поле, села в автобус и покинула стадион.

Председатель правления "Славии" Ярослав Тврдик заявил, что не исключает технического поражения. По регламенту хозяевам могут засчитать 0:3, поскольку матч не был завершен по их вине.

На момент остановки игры "Славия" находилась в нескольких секундах от оформления чемпионства. Теперь судьба титула будет решаться дисциплинарными органами.

