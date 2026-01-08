Европа устроила 'бунт' против допуска России с флагом и гимном к международным турнирам ФИДЕ

Федерации шахмат Украины, Англии, Норвегии, Эстонии и Германии подали совместную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на действия Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Поводом стало решение Генеральной Ассамблеи ФИДЕ полностью допустить сборные России и Беларуси к командным соревнованиям и разрешить использование их символики.

Видео дня

Решение, принятое на фоне секретного голосования делегатов 200 стран-членов ФИДЕ, вызвало бурю протестов. Представители пяти федераций заявили о серьёзных процессуальных нарушениях, включая несоблюдение Хартии ФИДЕ и принципов прозрачного принятия решений в международном спорте.

По их мнению, решение противоречит многолетним рекомендациям Международного олимпийского комитета, которые ограничивают участие российских и белорусских команд и использование их национальных символов.

Украина изначально намеревалась обратиться в CAS, теперь к ней присоединилась "альянс бунтарей" из четырёх европейских стран. В совместном заявлении Норвежская шахматная федерация призвала другие федерации и шахматное сообщество поддержать апелляцию, подчеркнув, что "международные спортивные организации должны сохранять нейтралитет, справедливость и верховенство закона".

ФИДЕ пока не прокомментировала поданную жалобу.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сборные России и Беларуси были отстранены от международных командных турниров, включая Олимпиаду ФИДЕ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!