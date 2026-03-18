'Это уже слишком': Соболенко, пославшая Свитолину, взбесилась после того, как против нее призвали применить санкции

Первая ракетка мира Арина Соболенко пригрозили бойкотировать супертурнир в Дубае после того, как его организаторы раскритиковали за то, что она пропустила соревнования этого года. Директор Dubai Tennis Championships Салах Таклак призвал лишать теннисисток рейтинговых очков за то, что они снимаются с сетки.

Видео дня

На пресс-конференции перед турниром в Майями Соболенко возмутилась и назвала слова Таклака нелепыми и смешными, пишет The Guardian. Приспешница режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обвинили функционера в том, что тут думает только о коммерческой выгоде.

"Это смешно. Я думаю, он показал себя не лучшим образом. Мне очень грустно видеть, что организаторы турниров и сами турниры не защищают нас как игроков. Их волнует только продажа билетов, их турнир, и все. Его комментарий был нелепым. Я не уверена, что когда-нибудь захочу туда попасть после его высказываний. Для меня это уже слишком", – сказала Соболенко.

Напомним, что беларуска оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша белорусская теннисистка произнесла матерное ругательство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!