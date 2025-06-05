'Это такая красота': экс-чемпионка мира оценила решение Ломаченко завершить карьеру

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, что ее расстроила новость о завершении карьеры Василия Ломаченко. Вице-президентка Лиги профессионального бокса Украины отметила, что знала об это до официального объявления, а также восхитилась поединками соотечественника.

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Об этом Шатерникова заявила в комментарии OBOZ.UA. По ее словам, Ломаченко просто обязаны включить в Зал боксерской славы, ведь он отметился не только выдающимися результатами, но и сделал этот вид спорт настоящим искусством, получив прозвища Tne Matrix и Hi-Tech.

"Я узнала об этом немножко раньше, и очень грустила. И был такой день, когда я об этом думала, что как и Василий, его семья, все мы очень мечтали о том, чтобы он стал абсолютным чемпионом мира. Но не так случилось, как думалось. Но его поединки, мне кажется, это то, от чего невозможно было оторваться, когда ты смотришь бокс, это такая красота. Это его неповторимая гениальность в ринге. И он на самом деле – уникальный боксер. Я была бы очень счастлива, чтобы его через некоторое время зачислили в Зал боксерской славы, который находится в Соединенных Штатах Америки", – сказала Алина.

Она также выразила уверенность в том, что сын Ломаченко имеет все шансы повторить путь отца. "Знаю точно, что в семье Ломаченко бокс продолжается. И сын Василия, Анатолий-младший, выступает уже на боксерских соревнованиях еще такого всеукраинского уровня. Поэтому надеюсь, что за Ломаченко-2 мы будем наблюдать в ближайшем будущем", – подытожила Шатерникова.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня. Таким образом, он решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме того, он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.

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