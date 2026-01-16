'Это страшно': участница Кубка мира по биатлону назвала Трампа 'полным идиотом'

24-летняя гренландская биатлонистка Укалек Слеттемарк набросилась с оскорблениями на президента США Дональда Трампа после его многочисленных угроз захватить контроль над ее родиной. Участница Кубка мира нынешнего сезона отметила, что жители острова не собираются быть частью Америки.

Видео дня

Об этом спортсменка заявила в интервью датскому радио DR. По словам Слеттемарк, Трамп своими высказываниями выставляет себя полным идиотом, не понимая культуры гренландцев, которые рассчитывают оставаться подданными Дании, но готовятся к худшему развитию событий.

"Я невероятно зла. Дональд Трамп – полный идиот. Он не понимает нашей культуры и общества в нашей Гренландии. Я думаю, что это действительно страшно. Мы уже рассматриваем худшие варианты. Важно, чтобы Дания была для нас безопасной гаванью и чтобы мы могли сотрудничать. Мы посылаем четкий сигнал Соединенным Штатам, что не намерены быть частью Соединенных Штатов. Я горжусь тем, что я из Гренландии, и я люблю свою страну и свободу, которую мы имеем", – сказала биатлонистка.

