'Это создало панику'. Чисора сказал, что произойдет в реванше Усик – Фьюри

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) уверен, что Александр Усик (22-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою-реванше. 18 мая Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113.

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"Я думаю, что на этот раз Усик его остановит. Его отношения со Стюартом Шугар-Хиллом [тренер Фьюри. – Ред.] постепенно угасают. Потому что, когда был бой, они не слушали друг друга", – сказал Чисора в последнем выпуске подкаста talkBOXING .

Дерек Чисора, который боксировал с Усиком во втором бою в тяжелом весе в 2020 году, указал на проблемы в лагере Фьюри как на возможную причину его неудач.

"Я не думаю, что Тайсон был готов на 100 процентов, когда вышел на ринг. У него было сильное рассечение, он не хотел получать штраф за пропуск боя.Он не спарринговал так, как хотел, и был недостаточно подготовлен, недостаточно подготовлен к этому бою. Уверенности не было. И вы должны понимать, что он терял уверенность в себе первые четыре или пять раундов, потому что уверенности не было", – заявил Дерек.

Чисора считает, что Фьюри игнорировал своего главного тренера во время поражения от Усика, и настаивает, что это создало "панику" в его углу между раундами.

"Они [угол Фьюри. – Ред.] все были в панике. Они знали, что проигрывают битву, поэтому решили, что им нужно начать что-то говорить, потому что Тайсон не слушал Шугар-Хилла и не слушал своего отца", — сказал Чисора о тренировочной команде Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

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