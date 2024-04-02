'Это совершенно нелепо!' Мудрик попал под раздачу за один из лучших матчей за 'Челси': что произошло. Видео

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик попал под критику после того, как провел один из лучших матчей в составе лондонского "Челси". Нашему соотечественнику досталось за то, что он заработал на себе два удаления для соперников из "Бернли" в игре 30-го тура Премьер-лиги.

В частности, бывший футболист "Блэкберн Роверз" и "Челси" Крис Саттон в интервью программе The Monday Night Club на радио BBC 5 обвинил украинца в симуляции, пишет портал thechelseachronicle.com. Эксперт также атаковал арбитров поединка за то, что те вынесли жесткое решение в отношении "Бернли".

"Мудрик нырнул. Это просто невероятно, как арбитры VAR этого не заметили… Они пошли пить чай? Или они находились под действием алкоголя? Как они могли это пропустить?. Сначала защитник Лорьян Ассиньон был удален за вторую желтую карточку. Затем удаляют тренера Венсана Компани. Но Мудрик ради этого нырнул. Это было совершенно нелепо!" – заявил Саттон.

Отметим, что игра "Челси" и "Бернли" завершилась вничью 2:2, причем лондонский клуб в большинстве едва не проиграл на последних минутах на своем поле.

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