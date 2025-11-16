'Это дало результат'. Ребров признался, благодаря чему Украина победила Исландию в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, что победа над Исландией стала результатом грамотной ротации состава и командной самоотдачи. По его словам, ключевым моментом стали своевременные замены, которые освежили игру команды в концовке.

"Не всё нас устраивало, но мы понимали, что у команды есть шансы. Первая замена была Егора Ярмолюка, он много работал в предыдущих матчах. Игроки, которые вышли, освежили игру, и в конце мы реализовали хорошие моменты," — отметил Ребров.

Тренер подчеркнул, что до 80-й минуты украинская сборная испытывала сложности с плотной обороной соперника, но усиление атакующих позиций в последние минуты принесло результат.

"Исландия сыграла иначе, чем дома. Но это наша заслуга: мы прессинговали и показали желание выиграть. В последние 10 минут, когда мы освежили состав, игроки больше наваливались на штрафную, и это дало результат. Заслуга всей команды с первой до последней минуты," — добавил Ребров.

По его словам, успех стал возможен благодаря полной самоотдаче всех футболистов и правильной тактической работе тренерского штаба.

Как сообщал OBOZ.UA, решающий поединок заключительного тура отбора на чемпионат мира по футболу-2026 между Украиной и Исландией в Варшаве завершился со счетом 2:0. Решающими стали последние 10 минут игры, за которые "желто-синие" усилиями Зубкова и Гуцуляка забили два гола.

Уже известно где и когда состоится жеребьевка плей-офф, а также названы возможные соперники сборной Украины.