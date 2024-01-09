'Это не неуважение, но...' Легенда бокса высказался о бое Усика и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) настоящими животными. Легендарный британец выразил уверенность в том, что 17 февраля болельщики увидят настоящее сражение.

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Об этом Льюис заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV, пишет портал Boxing Scene 24/7. Он отметил, что оба боксера прекрасно передвигаются по рингу, чем и будут пользоваться. При этом Фьюри сделает ставку на физическое превосходство над Усиком в габаритах.

"Это не неуважение, но у всех есть животная сторона. Усик напоминает мне кролика, потому что он хорошо двигается, и никто не может его поймать. Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, и он похож на жирафа. Я вижу их, как двух животных, сражающихся друг с другом, но кто победит? Я не думаю, что Тайсону нужно много передвигаться. Он будет использовать ринг. А Усику придется много передвигаться. Но вы должны помнить, что Усик – бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. Он – победитель, оставшийся в живых, который не любит проигрывать", – сказал Льюис.

Отметим, что OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. Ранее бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Ьывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра та Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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