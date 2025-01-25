'Это было ужасно'. Знаменитый украинский футболист из-за войны отказался приезжать в Украину и остался за границей

Нападающий Артем Беседин признался, что отказался из-за войны от предложений поиграть в украинских клубах. 28-летний экс-футболист сборной Украины с 2023 года улетел на Кипр, где выступал за "Омонию", а затем переехал в Казахстан, где сыграл за "Ордабасы" 16 матчей, забив 3 гола.

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17 января Артем подписал контракт с ФК "Лишень", который выступает во втором чешском дивизионе по футболу.

"У меня были некоторые предложения, украинские клубы, конечно, обо мне знают, и несколько из них выходили на связь. Частично меня тянуло домой, но когда началась война, я находился в Украине и пережил часть этого ужасного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать семью подобным испытаниям, поэтому я больше смотрел на предложения из-за рубежа", – цитирует Беседина idnes.cz.

Артем до сих пор с ужасом вспоминает начало 2022 года

"Мы сами прошли через это, когда прятали детей от ракет в укрытиях. Без света, без воды, зимой. Это было ужасно. Одно дело видеть это по телевизору, другое — пережить лично. В своем доме, в своей стране. То, что делает российский агрессор, – это просто ужасно", – подытожил форвард.

Отметим, что у Беседина трое детей в 26 лет: двое своих и приемный сын – от жены, которая является звездой цыганского театра. В семье живет также дочь жены, которая уже совершеннолетняя.

Для справки: Артём Беседин – украинский футболист, известный своими выступлениями за киевское "Динамо" и национальную сборную Украины. В составе "Динамо" он добился значительных успехов, став чемпионом Украины в сезоне 2020/21, дважды выигрывал Кубок Украины (в сезонах 2019/20 и 2020/21), а также Суперкубок страны в 2018 году. Кроме того, Беседин дважды становился серебряным призёром чемпионата Украины и дважды доходил до финала Кубка страны.

Летом 2021 года Беседин вошёл в состав сборной Украины на Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко. Однако его участие в турнире было омрачено серьёзной травмой, полученной в матче против сборной Швеции 29 июня, из-за которой он выбыл из футбола на полгода.

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