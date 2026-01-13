'Это было ужасно!' Легендарная Дерюгина рассказал, как отстранение России повлияло на ситуацию в гимнастике

Президентка Федерации гимнастики Украины (ФГУ) Ирина Дерюгина положительно оценила влияние отстранения России на развитие этого вида спорта. Прославленная и легендарная чемпионка подчеркнула, что за четыре года отсутствия представителей РФ на международных турнирах значительно улучшилась ситуация с судейством.

Об этом Дерюгина рассказала в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона. Четырехкратная победительница мировых первенств намекнула, что россияне поощряли характерную для себя коррупцию в международной федерации.

"Я могу сказать, что за эти четыре года таких вещей, которые были до этого, не было. Это ужасно было. Это было ужасно! Деньги? Подкуп? Я не хочу говорить. Потом мне начнут рассказывать, что могут наказать. Я не хочу об этом говорить. Но я хочу сказать, что судейство за это время, что не было русских на международной арене, стало лучше", – сказала Дерюгина.

