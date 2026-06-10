'Это будет иметь последствия'. Член команды Усика признался, что происходило перед боем с Верховеном

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик столкнулся с неожиданно серьезным сопротивлением в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. В команде украинца заявили, что последствия этого боя будут ощущаться и в дальнейшем, поскольку поединок вызвал широкий резонанс в боксерском сообществе.

Видео дня

Специалист по физической подготовке Усика Якуб Хыцкий рассказал, что команда продолжает анализировать выступление украинца спустя две недели после боя. По его словам, многих удивило не только развитие событий на ринге, но и тот факт, что Верховен сумел навязать чемпиону конкурентную борьбу.

Хыцкий опроверг распространенную версию о том, что на ходе поединка сказался самый большой вес Усика в карьере. Он отметил, что изменения массы тела были минимальными и контролировались командой на протяжении нескольких последних боев.

"Вопреки распространенным мнениям, перед боем с Рико не было никакого расслабления. Была тяжелая работа и хорошая подготовка", – подчеркнул специалист в интервью польскому изданию Sportowe Fakty.

По его словам, тренировочный лагерь прошел без травм и с соблюдением всех намеченных показателей. Команда ежедневно отслеживала физическое состояние боксера, а все ключевые параметры находились на высоком уровне.

Одной из причин сложностей в поединке Хыцкий назвал нестандартный стиль Верховена. Он отметил, что нидерландец постоянно шел вперед, хорошо держал удары и своими действиями создавал дополнительные трудности для Усика.

"Рико двигался и вел себя в ринге нестандартным образом. Его атаки продолжались независимо от того, сколько ударов он пропускал", – объяснил тренер.

По словам представителя команды, Усик придерживался выбранной тактики и ждал подходящего момента для решающей атаки. В итоге украинцу удалось провести результативную комбинацию в 11-м раунде и добиться досрочной победы.

Хыцкий также признал, что этот бой стал для него неожиданным, однако назвал его качественным зрелищем.

"Все об этом говорят. Это будет иметь последствия для будущих шоу и боев Александра", – заявил он.

После поединка в боксерской среде появились разговоры о возможном завершении карьеры Усика. Однако Хыцкий подчеркнул, что команда не разделяет подобные оценки и считает несправедливой критику в адрес чемпиона и его тренерского штаба. По его словам, цель команды остается прежней: помочь Усику завершить карьеру в правильный момент и без поражений на профессиональном ринге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!