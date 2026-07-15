"Есть пенальти, но это не все": тренер Франции разоблачил судью полуфинала ЧМ с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал арбитра полуфинала чемпионата мира с Испанией, в котором "галльские петухи" уступили со счетом 0:2, пропустив решающий мяч с пенальти. Знаменитый специалист при этом не стал прямо обвинять сальвадорца Ивана Бартона за неудачу своих подопечных.

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Об этом Дешам заявил на пресс-конференции после игры в Далласе, информирует ESPN. По словам наставника "трехцветных", рефери не соответствовал уровню полуфинала первенства планеты, приняв несколько спорных решений, которые не позволили Франции рассчитывать на выход в финал.

"Если я что-нибудь скажу, я буду выглядеть, как человек, который не умеет проигрывать. Но я хочу вас спросить: соответствовал ли арбитр задаче судить полуфинал чемпионата мира? Есть пенальти, но это еще не все. Это просто дополнение ко всему остальному. Я ничего не имею против судьи, но попробуйте ответить на эти вопросы. Испания защищалась на экстремально высоком уровне. Они не оставили нам практически никакого пространства. Кроме того, из-за наших технических ошибок нам было трудно создавать им проблем", – сказал Дешам.

Напомним, соперник Испании в решающем матче ЧМ-2026 определится в противостоянии Англии и Аргентины, которое состоится 15 июля.

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