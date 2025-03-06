'Если вернут летом...' Тренеру сборной России по футболу привиделся допуск в турниры УЕФА и ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин размечтался о том, что уже летом нынешнего года его команду вернут в международные соревнования. Таким образом 56-летний специалист отреагировал на слухи о том, что он может возглавить московское "Динамо".

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Об этом Карпин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". По словам наставника национальной команды страны-агрессорки, который недавно совмещал свой пост с работой наставника "Ростова", у него всегда было взаимопонимание с руководством Российского футбольного союза (РФС).

"Когда возникла ситуация с моим назначением в "Ростов", все прошло по согласованию с РФС. Необходимо выполнить определённые пункты: если РФС разрешает, то возможны переговоры и назначение. На данный момент все так и осталось. Вообще, эта тема, возможно, сама отпадет. Если сборную России вернут летом в официальные международные турниры, то все, не возникнет вопросов", – сказал Карпин.

Ранее стало известно, что российские чиновники активизировали переговоры с руководством Европейского футбольного союза (УЕФА) о возвращении команд из РФ в турниры под эгидой организации.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент РФС Вячеслав Колосков утверждал, что российские команды не вернутся в международные турниры в нынешнем году.

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