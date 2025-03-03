УЕФА и Россия начали переговоры по возвращению РФ в еврокубки в 2025 году – росСМИ

Российские чиновники активизировали переговоры с руководством Европейского футбольного союза (УЕФА) о возвращении команд из РФ в турниры под эгидой организации. При этом существует вероятность, что это произойдет уже в следующем сезоне, однако она крайне низкая.

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Об этом информирует Telegram-канал "Мутко против". По его данным, представители Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА обсуждают разные варианты снятие отстранения. Наиболее вероятным называется возвращение в международные турниры сначала юношеских и женских команд. При этом домашние матчи они будут проводить на нейтральных полях.

Кроме того, в России уточняют, что "вероятность скорого возвращения главных клубов в еврокубки не особо высока". Отмечается, что переговоры между сторонами ведутся активно в последнее время.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков утверждал, что российские команды не вернутся в международные турниры в нынешнем году. "Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеет. К сожалению, пока там превалируют антироссийские настроения", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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