Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо раскритиковал руководство Международного союза биатлонистов (IBU), которое не рассматривает возвращение в свои турниры спортсменов из России. Представитель страны-агрессорки набросился с обвинениями на функционеров в предвзятости к РФ.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот назвал IBU русофобской организацией, которая отстранением РФ якобы вредит спорту, лицемерно забыв о причинах санкций в отношении страны.

"Думаю, что вряд ли стоит рассчитывать на IBU, потому что там собрались люди, которые патологически не любят Россию. С ними о чем-то договориться просто невозможно. На прошедшем чемпионате мира в топ-10 было шесть норвежцев, это практически повторение того, что мы видим в лыжах. Они там тоже объявили себя больными и потом всех побеждают. Если прозреют и очнутся, что-то может и поменяется. А так с этим русофобским руководством невозможно вообще разговаривать, очень все сложно", – сказал Васильев.

Ранее в IBU заявили, что выборы нового главы Международного олимпийского комитета (МОК) не повлияли на запрет участия российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес норвежских звезд биатлона Тарьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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