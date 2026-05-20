"Если хотите проиграть..." Мальдере вынесли вердикт на посту тренера сборной Украины
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал назначение итальянца Андреа Мальдеры главным тренером национальной сборной страны. По словам специалиста, Украинская ассоциация футбола (УАФ) совершила ошибку, пригласив иностранного наставника.
Такое мнение Федорчук выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Бывший тренер симферопольской "Таврии" и винницкой "Нивы" подчеркнул, что Мальдера не будет настолько сильно предан работе с национальной командой, как это было бы в случае назначения украинца.
"Еще великий итальянский мыслитель Макиавелли, а не я, говорил, что если хотите проиграть, берите на службу воинов-легионеров. Вдруг что – они сбегут с поля боя, а если выиграют – все заслуги припишут себе. В обоих случаях – вы в проигрыше. Это не цитата, но смысл именно такой. Конечно, я желаю Мальдере удачи, но… Каким бы хорошим ни был легионер – это инвестиция в чужую страну. Вот и вся логика. Хотите тренера из-за рубежа? Хорошо, но тогда меняйте всю вертикаль. Приглашайте на должности функционеров варягов. Но почему-то не приглашают", – сказал Федорчук.
Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо также критически высказался о назначении итальянца новым главным тренером сборной Украины. Напомним, Мальдера подписал с УАФ контракт на два года с опцией продления.
Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере, который отличается любопытными интересами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!