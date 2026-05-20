'Если хотите проиграть...' Мальдере вынесли вердикт на посту тренера сборной Украины

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук раскритиковал назначение итальянца Андреа Мальдеры главным тренером национальной сборной страны. По словам специалиста, Украинская ассоциация футбола (УАФ) совершила ошибку, пригласив иностранного наставника.

Видео дня

Такое мнение Федорчук выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Бывший тренер симферопольской "Таврии" и винницкой "Нивы" подчеркнул, что Мальдера не будет настолько сильно предан работе с национальной командой, как это было бы в случае назначения украинца.

"Еще великий итальянский мыслитель Макиавелли, а не я, говорил, что если хотите проиграть, берите на службу воинов-легионеров. Вдруг что – они сбегут с поля боя, а если выиграют – все заслуги припишут себе. В обоих случаях – вы в проигрыше. Это не цитата, но смысл именно такой. Конечно, я желаю Мальдере удачи, но… Каким бы хорошим ни был легионер – это инвестиция в чужую страну. Вот и вся логика. Хотите тренера из-за рубежа? Хорошо, но тогда меняйте всю вертикаль. Приглашайте на должности функционеров варягов. Но почему-то не приглашают", – сказал Федорчук.

Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо также критически высказался о назначении итальянца новым главным тренером сборной Украины. Напомним, Мальдера подписал с УАФ контракт на два года с опцией продления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о новом тренере сборной Украины Андреа Мальдере, который отличается любопытными интересами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!