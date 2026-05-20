Начался визит путлера в Китай.

Но этот визит не о величии, а об очередном унижении для россиян. За политическую поддержку со стороны Пекина, технологии двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическое прикрытие после санкций Москва постепенно расплачивается статусом младшего партнера.

По требованию Китая Газпром вынужден обсуждать условия, при которых Китай хочет получать газ по проекту "Сила Сибири 2" почти по внутрироссийским тарифам.

Речь идет примерно о 50 долларах за тысячу кубометров. Для сравнения, даже нынешняя прогнозируемая цена российского газа для Китая составляет около 224–236 долларов за тысячу кубометров.

Если считать мощность "Силы Сибири 2" в 50 миллиардов кубометров в год, то разница между 230 долларами и 50 долларами составляет примерно 180 долларов на каждой тысяче кубометров.

А это около 9 миллиардов долларов потенциально недополученного дохода ежегодно.

И это на фоне бюджетного кризиса у московитов.

И это только один контракт. А теперь надо добавить скидки на нефть, потерю европейского рынка, расходы на войну, санкции, логистику, субсидирование промышленности и деградацию технологического сектора.

В стратегической перспективе такая модель не просто ослабляет Россию, а создает долгосрочную зависимость, которая постепенно превращает страну в сырьевое приложение Китая.

Пекин мыслит категориями десятилетий. Китайские элиты хорошо помнят историю территорий, которые в ХІХ веке отошли Российской империи после так называемых "неравноправных договоров". В китайском информационном и академическом пространстве эта тема периодически возвращается. Особенно в отношении внешней Маньчжурии и территорий вокруг Владивостока.

Официально Китай не выдвигает территориальных претензий к России. Пока.

Но в то же время Пекин последовательно наращивает экономическое, демографическое и инфраструктурное влияние в приграничных регионах.

История показывает, что великие державы редко забывают территории, которые считают "потерянными". Особенно когда сосед слабеет экономически, истощается войной и все больше зависит от внешней поддержки.

За все надо платить. Надеюсь увидеть это при жизни еще нашего поколения.

Наблюдайте за тем.