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Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,0 т.
Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Известный украинский супертяжеловес Константин Довбищенко (10-16-1, 7 КО) проиграл британскому боксеру Хьюи Фьюри (27-3, 15 КО), который является двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. 6-раундовый бой на ринге Magna Centre в Ротереме (Англия) завершился единогласным решением судей - 59:56, 59:56, 59:56.

С первых минут 32-летний уроженец Вознесенска занял центр ринга, но демонстрировал невысокий темп, что играло на руку соперника. Фьюри работал на дистанции, постоянно двигался и отлично атаковал правыми боковыми в обход блока.

Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Довбыщенко сделал ставку на работу по корпусу, но это особого результата не приносило. Наш соотечественник старался взвинтить скорость, но сразу попадал в клинчи. Силовые удары Константина также ничего не давали, так как легко читались британским бойцом.

Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

В решающем раунде украинский супертяж попытался пойти ва-банк и даже смог несколько раз опасно пробить, но победить ему так и не удалось.

Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Для Довбищенко это стало третьи поражением подряд. В сентябре прошлого года он проиграл Тому Шварцу (29-1, 20 KO), а в феврале 2024-го уступил Джейми Чикеве (6-1, 3 КО).

Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Хьюи Фьюри последний раз выходил на ринг еще в октябре 2021 года, тогда победил Кристиана Хаммера (27-11, 17 КО).

Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

В 2017 году Хьюи Фьюри потерпел первое поражение в карьере, уступив на домашней арене в Манчестере небитому новозеландцу Джозефу Паркеру.

В июле 2023-го Довбыщенко добыл сенсационную победу на вечере бокса в Шотландии, победив местного топ-проспекта Мэтти Харриса (5-1, 4 КО).

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