Известный украинский супертяжеловес потерпел поражение от еще одного Фьюри. Видео

Известный украинский супертяжеловес Константин Довбищенко (10-16-1, 7 КО) проиграл британскому боксеру Хьюи Фьюри (27-3, 15 КО), который является двоюродным братом обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. 6-раундовый бой на ринге Magna Centre в Ротереме (Англия) завершился единогласным решением судей - 59:56, 59:56, 59:56.

С первых минут 32-летний уроженец Вознесенска занял центр ринга, но демонстрировал невысокий темп, что играло на руку соперника. Фьюри работал на дистанции, постоянно двигался и отлично атаковал правыми боковыми в обход блока.

Довбыщенко сделал ставку на работу по корпусу, но это особого результата не приносило. Наш соотечественник старался взвинтить скорость, но сразу попадал в клинчи. Силовые удары Константина также ничего не давали, так как легко читались британским бойцом.

В решающем раунде украинский супертяж попытался пойти ва-банк и даже смог несколько раз опасно пробить, но победить ему так и не удалось.

Для Довбищенко это стало третьи поражением подряд. В сентябре прошлого года он проиграл Тому Шварцу (29-1, 20 KO), а в феврале 2024-го уступил Джейми Чикеве (6-1, 3 КО).

Хьюи Фьюри последний раз выходил на ринг еще в октябре 2021 года, тогда победил Кристиана Хаммера (27-11, 17 КО).

В 2017 году Хьюи Фьюри потерпел первое поражение в карьере, уступив на домашней арене в Манчестере небитому новозеландцу Джозефу Паркеру.

В июле 2023-го Довбыщенко добыл сенсационную победу на вечере бокса в Шотландии, победив местного топ-проспекта Мэтти Харриса (5-1, 4 КО).

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