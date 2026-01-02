Эпичный камбэк: звездный игрок согласился вернуться в сборную Украины – СМИ

Звездный украинский волейболист Олег Плотницкий близок к тому, чтобы возобновить свои выступления за сборную страны после почти годичного перерыва. В марте минувшего года игрок "Перуджи" объявил о завершении международной карьеры после того, как разругался с руководителями национальной федерации.

По данным портала Sport.ua, во время клубного чемпионата мира Плотницкий провел встречу с главным тренером "сине-желтых" Раулем Лосано. Стороны якобы достигли предварительного соглашения о возвращении волейболиста в национальную команду.

В то же время в комментарии сайту Tribuna.com спортсмен подтвердил лишь сам факт встречи с аргентинским специалистом. "Все, что могу написать, это – да, у нас был достаточно хороший и конструктивный разговор, в котором нашли общий язык. Еще очень много времени до сборной", – сказал Плотницкий.

Отметим, что Олег был одним из шести игроков, которые отказались играть за сборную в Золотой Евролиге-2024. Спортсмены объяснили это нецелесообразностью турнира. После этого президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник обвинил игроков в нежелании играть за команду по выдуманным причинам.

Кроме того, в 2023 году игроки и ФВУ поспорили вокруг призовых за выступления в международных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Плотницкий после объявления о завершении международной карьеры задумывался о смене гражданства.

