Экс-вратарь 'Шахтера' и 'Динамо', которого забрал ТЦК при бегстве из Украины, после БЗВП вернулся играть в футбол

33-летний голкипер Артур Рудько после прохождения базовой военной подготовки сообщил о намерении продолжить карьеру. Ранее его мобилизовали и задержали на границе при попытке выезда из страны.

Видео дня

На прошлой неделе футболист был замечен среди пассажиров поезда "Одесса: Киев", прибыв в столицу: "Сейчас я нахожусь в поиске нового клуба. А дальше будет видно", — заявил Рудько в общении с корреспондентом Sport.ua.

Изначально игрок якобы планировал перейти в азербайджанскую "Габалу", однако из-за задержания на границе соглашение не состоялось.

В августе 2025 года вратарь оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задержали представители центра комплектования, выписали штраф в размере 17 тысяч гривен и направили на военно-врачебную комиссию. 31 августа он был мобилизован.

3 сентября спортсмен вместе с группой мужчин попытался пересечь границу в направлении Приднестровья. В тот момент он официально числился мобилизованным и должен был находиться в воинской части.

После этих событий Рудько проходил базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Последним клубом голкипера был "Черноморец". Ранее он выступал за "Динамо" Киев, "Шахтёр" Донецк, "Металлист", польский "Лех" и кипрский "Пафос".

