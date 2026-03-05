Экс-футболисты украинской сборной покинули Украину ради работы в Таджикистане

Футбольный клуб "Вахш" объявил о подписании двух украинских игроков. Полузащитник Никита Татарков и голкипер Дмитрий Фастов продолжат карьеру в чемпионате Таджикистана.

Стороны заключили соглашения до 31 декабря 2026 года. Оба футболиста присоединились к команде на правах свободных агентов.

Последним клубом 28-летнего вратаря был "Подолье", которое он покинул во время летнего трансферного окна. В Украине Фастов также выступал за "Ингулец", "Верес", "Оболонь", "Кремень", "Николаев", ЛНЗ, "Карпаты", "Металлист" и "Левый Берег".

31-летний Татарков является воспитанником запорожского "Металлурга". В разные годы полузащитник играл в Украинской Премьер-лиге за "Черноморец", "Ворсклу" и "Кривбасс", а также выступал за ряд зарубежных клубов.

Также отмечается, что в составе "Вахша", который занял второе место в чемпионате страны сезона-2025, уже выступают два украинца: защитник Сергей Яворский и нападающий Константин Черний.

Дмитрий Фастов родился в Киеве и является воспитанником академии "Динамо" имени Валерия Лобановского. За юношеские сборные Украины разных возрастов (U-16, U-17, U-18) он провел 21 официальный матч, после чего выступал за ряд клубов Украины и некоторое время играл за команды в Португалии и Польше.

Никита Татарков родился в Запорожье и начал заниматься футболом в системе местного "Металлурга". Полузащитник выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, в составе команды U-20 принимал участие в молодежном чемпионате мира 2015 года, а на клубном уровне играл в Премьер-лиге и становился обладателем Кубка Беларуси в составе "Шахтера" из Солигорска.

