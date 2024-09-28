Экс-футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол с 30 метров прямым ударом со штрафного. Видео

Полузащитник ФК "Мариуполь" Андрей Богданов отметился фантастическим ударом в 9-м туре группы Б Первой лиги. 34-летний экс-футболист сборной Украины принес победу над кременчугским "Кременем" (2:1).

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Хозяева первыми открыли счет на 28-й минуте после удара Зубкова с пенальти. Спустя полчаса Молько восстановил равновесие.

На 66-й минуте "Мариуполь" получил право на штрафной удар и его феноменально выполнил Богданов. Воспитанник "Динамо" с 30 метров "положил" мяч четко в угол ворот.

Мариупольцы занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Клуб из Кременчуга с 4 баллами идет на предпоследней 8-й строчке.

Богданов с "Динамо" прошёл все этапы юношеского футбола. В 2007 привлекался к играм "Динамо-3". От контракта с основной командой отказался, потому что не видел перспектив попадания в основу клуба.

Выступал за киевский "Арсенал" (65 матчей/5 голов), "Александрия" (14/2), греческий "Эрготелис" (13/1) и румынский "Саксан", польскую "Арку", "Колос" (84/0).

В 2013 году впервые получил вызов в национальную сборную на товарищескую игру с Норвегией, в которой и дебютировал, заменив Евгения Коноплянку на 86-й минуте при счёте 2:0 в пользу Украины, который сохранился до финального свистка.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября украинский защитник чешского клуба "Теплице" Егор Цикало отметился невероятным ударом в матче 9-го тура чемпионата страны в Высшей лиге против "Баника". 23-летний футболист смог поразить ворота с 22 метров.

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