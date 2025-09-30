Экс-футболист сборной Украины будет играть вместе с самым скандальным российским игроком

Экс-футболист сборной Украины Виктор Коваленко продолжит карьеру на Кипре, подписав двухлетний контракт с клубом "Арис" Лимассол. 29-летний уроженец Херсона будет выступать за команду до лета 2027 года и уже присоединился к тренировкам в составе нового клуба.

Теперь Коваленко будет играть вместе с самым скандальным российским футболистом: Александром Кокориным, который также защищает цвета "Ариc" и давно прославился своими громкими выходками за пределами поля.

Осенью 2018 года Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем ведущей "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Суд отправил их в колонию, из которой они вышли досрочно спустя почти год. После этого 34-летний нападающий вернулся к профессиональной карьере и продолжает играть на высоком уровне, вызывая бурные обсуждения в спортивной прессе.

Напомним, что Виктор Коваленко ранее выступал за "Эмполи", с которым подписал контракт в феврале 2025 года. 30 сентября итальянский клуб официально сообщил о расставании с футболистом.

За это время он провёл восемь матчей и забил один гол, однако помочь команде избежать вылета в Серию B не смог. Ранее Коваленко выступал в Италии за "Аталанту" и "Специю".

Украинец недолго находился в статусе свободного агента. Практически сразу Виктор подписал контракт с одним из лидеров чемпионата Кипра – "Арисом" из Лимасола. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коваленко в один миллион евро.

31 августа 2024-го Коваленко остался без клуба. Итальянская "Аталанта" у себя на сайте уведомила, что контракт с 28-летним футболистом, рассчитанный до лета 2025-го, был разорван досрочно.

Коваленко перешел в команду из Бергамо из "Шахтера" зимой 2021 года за 700 тысяч евро. Успел провести лишь одну игру, после чего отправился в аренду в "Специю". Там в 44 матчах украинский футболист забил один гол и сделал 5 результативных передач.

С 25 августа 2023-го на правах аренды Виктор выступал за "Эмполи", в общей сложности сыграв в 17 поединках, забив 2 гола и отметившись одним ассистом.

12 ноября Коваленко забил роскошный победный гол за "Эмполи". Экс-хавбек сборной Украины отметился в матче 12-го тура Серии А против "Наполи" (0:1).

