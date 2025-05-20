Экс-футболист московского ЦСКА заявил, что сборная России обыграет Бразилию

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо выразил нелепую мысль о том, что нынешняя сборная России обыграла бы бразильцев. Бразильский экс-футболист отметил, что в национальной команде страны-агрессорки собраны качественные игроки, которые якобы способны одолеть пятикратных чемпионов мира.

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Об этом Карвальо заявил в интервью порталу Sport24. Обладатель Кубка УЕФА в составе армейцев добавил, что бразильская национальная команда испытывает серьезные проблемы, а потому все болельщики страны очень надеются на успех после прихода в "селесао" итальянского тренера Карло Анчелотти.

"Хотел бы увидеть матч России с Бразилией, это было бы здорово. Я бы в этом матче поставил на Россию, потому что моя сборная Бразилии сейчас очень плохая. Считаю, Россия бы победила Бразилию. Наша команда переживает крайне сложное время. Мы сменили 3-4 тренера за год, посмотрим, как получится у Анчелотти. Может, с ним все изменится. А у России есть качество, хорошие футболисты. Считаю, российский футбол достаточно конкурентоспособный, поэтому одержать победу над Бразилией России вполне по силам", – сказал Карвальо.

Отметим, что росСМИ недавно опубликовали информацию о подготовке игры россиян и бразильцев. Однако в Латинской Америки быстро опровергли возможность проведения такого спарринга.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Гвинеи готова согласиться на проведение товарищеского матча с командой России только в том случае, если это одобрит Международная федерация футбола (ФИФА).

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