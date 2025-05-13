Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России

Сборная Гвинеи готова согласиться на проведение товарищеского матча с командой России только в том случае, если это одобрит Международная федерация футбола (ФИФА), которая исключила представителей РФ из своих турниров. Африканцы напомнили, что пока страна-агрессорка находится под санкциями, это делает невозможным организацию спаррингов.

Видео дня

Об этом в пресс-службе Гвинейской федерации футбола (ГФФ) заявили в комментарии порталу Sport24. В организации отметили, что ждут решения от ФИФА относительно допуска россиян к международным турниром, а на сегодняшний день готовы разве что гипотетически рассмотреть возможные даты проведения товарищеских встреч с командой Валерия Карпина.

"Если ФИФА снимет санкции с российского футбола, над чем они сейчас и работают, тогда мы это организуем. Только с их разрешения можно организовать товарищеский матч со сборной России. Но мы посмотрим свободные даты в этом году", – отметили в ГФФ.

Отметим, что гвинейцев в середине 90-х тренировали два известных украинских специалиста – Михаил Фоменко и Владимир Мунтян.

Ранее стало известно, что одна из самых титулованных национальных сборных Африки, команда Камеруна, выразила желание провести товарищеский матч с россиянами на фоне массового отказ играть с ними в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня сборная России по футболу сыграет против команды Нигерии. Африканцы уже подтвердили свой приезд в Москву. Это будет первая игра российской национальной команды на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!