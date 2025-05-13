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Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России

Сборная Гвинеи готова согласиться на проведение товарищеского матча с командой России только в том случае, если это одобрит Международная федерация футбола (ФИФА), которая исключила представителей РФ из своих турниров. Африканцы напомнили, что пока страна-агрессорка находится под санкциями, это делает невозможным организацию спаррингов.

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Об этом в пресс-службе Гвинейской федерации футбола (ГФФ) заявили в комментарии порталу Sport24. В организации отметили, что ждут решения от ФИФА относительно допуска россиян к международным турниром, а на сегодняшний день готовы разве что гипотетически рассмотреть возможные даты проведения товарищеских встреч с командой Валерия Карпина.

Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России
Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России

"Если ФИФА снимет санкции с российского футбола, над чем они сейчас и работают, тогда мы это организуем. Только с их разрешения можно организовать товарищеский матч со сборной России. Но мы посмотрим свободные даты в этом году", – отметили в ГФФ.

Отметим, что гвинейцев в середине 90-х тренировали два известных украинских специалиста – Михаил Фоменко и Владимир Мунтян.

Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России
Африканская сборная, которую тренировали два украинца, выставила жесткие условия России

Ранее стало известно, что одна из самых титулованных национальных сборных Африки, команда Камеруна, выразила желание провести товарищеский матч с россиянами на фоне массового отказ играть с ними в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня сборная России по футболу сыграет против команды Нигерии. Африканцы уже подтвердили свой приезд в Москву. Это будет первая игра российской национальной команды на стадионе "Лужники" за почти четыре года.

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