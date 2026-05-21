Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Верхувен

Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник высказался о поединке Александра Усика против кикбоксера Рико Верхувена. Знаменитый боксер считает, что Усик имеет заметное преимущество и способен завершить бой досрочно. По мнению эксперта, ключевой отрезок может наступить во второй половине поединка, где Усик способен добиться досрочной победы. Он допустил вариант технического нокаута или чистого нокаута.

Котельник отметил, что рассматривает этот поединок как бой с предсказуемым фаворитом. Он подчеркнул, что у Александра значительно больший опыт выступлений в профессиональном боксе, тогда как его соперник пришёл из кикбоксинга и имеет минимальную практику в боксерском ринге.

По оценке экс-чемпиона, подобная разница в базе и уровне оппозиции делает шансы Верхувена ограниченными. Он добавил, что в таких условиях даже наличие физической подготовки и бойцовских навыков из другого вида спорта не компенсирует недостаток боксерского опыта.

Отдельно Котельник указал на статистику соперников. Усик имеет идеальный рекорд 24 победы без поражений, 15 из них нокаутом, а также статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. У Верхувена в профессиональном боксе только один бой, завершённый победой нокаутом.

При этом Котельник отдельно отметил, что сам интерес к бою может быть связан не столько с спортивной интригой, сколько с форматом шоу. Он выразил мнение, что именно зрелищная составляющая может оказаться заметнее спортивной конкуренции.

Несколько дней назад Усик провел дуэль взглядов на фоне Сфинкса и пирамид Гизы перед боем против нидерландца Рико Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, ориентировочное время начала боя Усик – Верхувен: 23 мая, суббота, 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ".