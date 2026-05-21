УкраїнськаУКР
русскийРУС

Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Верхувен

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
621
Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Верхувен

Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник высказался о поединке Александра Усика против кикбоксера Рико Верхувена. Знаменитый боксер считает, что Усик имеет заметное преимущество и способен завершить бой досрочно. По мнению эксперта, ключевой отрезок может наступить во второй половине поединка, где Усик способен добиться досрочной победы. Он допустил вариант технического нокаута или чистого нокаута.

Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Верхувен

Котельник отметил, что рассматривает этот поединок как бой с предсказуемым фаворитом. Он подчеркнул, что у Александра значительно больший опыт выступлений в профессиональном боксе, тогда как его соперник пришёл из кикбоксинга и имеет минимальную практику в боксерском ринге.

По оценке экс-чемпиона, подобная разница в базе и уровне оппозиции делает шансы Верхувена ограниченными. Он добавил, что в таких условиях даже наличие физической подготовки и бойцовских навыков из другого вида спорта не компенсирует недостаток боксерского опыта.

Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Верхувен

Отдельно Котельник указал на статистику соперников. Усик имеет идеальный рекорд 24 победы без поражений, 15 из них нокаутом, а также статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. У Верхувена в профессиональном боксе только один бой, завершённый победой нокаутом.

При этом Котельник отдельно отметил, что сам интерес к бою может быть связан не столько с спортивной интригой, сколько с форматом шоу. Он выразил мнение, что именно зрелищная составляющая может оказаться заметнее спортивной конкуренции.

Несколько дней назад Усик провел дуэль взглядов на фоне Сфинкса и пирамид Гизы перед боем против нидерландца Рико Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, ориентировочное время начала боя Усик – Верхувен: 23 мая, суббота, 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ".

Редакционная политика