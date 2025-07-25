Легендарный российский боксер Костя Цзю выразил мнение о том, что его сыновья Тим и Никита уже превзошли в Австралии по популярности братьев Кличко. Уроженец страны-агрессорки сделал странное сравнение, ведь украинцы не имеют никакого отношения к стране, под флагом которой сейчас выступают его наследники.

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Об этом Цзю заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе добавил, что Тим и Никита добились невероятных высот, хотя они на двоих всего полгода владели одним полноценным титулом на профессиональном ринге.

"По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс – их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья... Они тоже молодцы", – сказал Цзю.

Тим Цзю провел 28 боев в профессиональном боксе и одержал 25 побед. В октябре 2023 года он добыл пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, который потерял уже в марте-2024. На счету Никиты Цзю 10 выигрышей в 10 поединках.

Напомним, Виталий Кличко является трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе и обладателем "вечного" пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Его брат Владимир выигрывал Олимпиаду-96, а также рекордные 12 лет удерживал титул чемпиона в королевском дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик вспомнил об эпичном разговоре с братьями Кличко.

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