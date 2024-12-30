'Его команда хочет': Гвоздик рассказал, что Усик собирается совершить крутой разворот в карьере

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) действительно намерен опуститься в крузервейт и провести там титульные бои. В частности, наш соотечественник действительно заинтересован в поединке за пояс Международной федерации бокса (IBF) в дивизионе, которым владеет австралиец Джей Опетая (26-0, 20 КО).

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Об этом в интервью порталу sport-express.ua рассказал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО). По его словам, в команде Усика работают над планом повторить достижение 2018 года и вновь стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Мне было бы интересно посмотреть его бой против Мартина Баколе. Но Саша уже все всем доказал, победив всех топов. Я слышал, что Усик планирует спуститься в крузервейт. Мне кажется, его команда хочет сделать бой с Опетая после его поединка с Рамиресом, чтобы снова объединить все титулы в первом тяжелом весе. Это тоже было бы интересно посмотреть", – сказал Гвоздик.

Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) уже принял вызов другого британца – Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которого побеждал в 2023-м.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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