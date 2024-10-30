'Единственное, что я могу придумать...' Фьюри признался, что случится в реванше с Усиком

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что не планирует ничего существенно менять в своей подготовки к реваншу с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО). Фьюри признался, что единственное, что он постарается сделать в повторном бою – это меньше паясничать и быть чуть более концентрированым.

Видео дня

"Я не сделал много ошибок. Единственное, что могу изменить – быть немного более сосредоточенным и меньше устраивать клоунаду. Это все. И я сделаю, что должен. Если бой завершится за 3-6 раундов, то всё, конец. Но даже если бой дойдёт до конца, я буду более сосредоточен и сделаю то, что нужно", – признался английский боксер в эфире Youtube-канале "iFL TV".

Тайсон считает, что в последнем бою он показал отличный результат, а Усик выиграл "буквально на волоске", главным образом из-за удачного девятого раунда, где украинец провел хороший удар.

"Если я сделаю все то же самое, но не пропущу такой удар, то выигрываю бой, не так ли? Зачем что-то кардинально менять? В скачках лошадь, которая проиграла на волоске, не будет менять тренировки или подготовку. Она просто чуть быстрее стартует или ещё что-то, понимаешь? На таком уровне важны малейшие проценты", – заявил Фьюри.

Тайсон заявил, что не будет менять своих тренеров и помощников.

"Я буду делать свое дело по ходу боя. Это не работает так, что ты слушаешь советы и меняешь что-то. Ты делаешь то, что делаешь. У меня в углу те люди, кому я доверяю и кому доверяю в этом бою 21-го числа", – подытожил английский супертяжеловес.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!