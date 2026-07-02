Джошуа сделал откровенное признание про бой с Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) признался, что считает Владимира Кличко самым сильным соперником в своей карьере. Об этом британец рассказал во время блиц-опроса, организованного платформой DAZN.

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Джошуа ответил на серию коротких вопросов, в которых назвал Кличко лучшим оппонентом, с которым ему доводилось выходить на ринг. Также британец сообщил, что его любимый удар – джеб, а самым полезным элементом подготовки считает спарринги.

Говоря о своих предпочтениях, Джошуа отметил, что больше всего любит наблюдать за боями легендарного панамца Роберто Дюрана. Неожиданным оказался и ответ на вопрос о любимом приложении в телефоне. Боксер выбрал электронную почту, объяснив, что именно через нее решает все важные рабочие вопросы.

Поединок Джошуа с Кличко состоялся 29 апреля 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец отправил британца в тяжелый нокдаун в шестом раунде, однако Джошуа сумел переломить ход встречи и победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Кличко этот бой стал последним в профессиональной карьере.Напомним, что позже Джошуа дважды проиграл Александру Усику.

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