Джошуа готовят сенсационный бой с нокаутером, который болеет за Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) планирует подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (44-3-1, 43 КО). Британец сейчас восстанавливаться после операции на локте и намерен вернуться на ринг уже осенью нынешнего года.

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Об этом в интервью изданию Ring Magazine заявил промоутер Эдди Хирн. Глава компании Matchroom Boxing. который ведет дела Джошуа, отметил, что связался с представителями команды Уайлдера и обсудил вопрос организации поединка один из самых ярких боксеров супертяжелого веса.

"Я считаю, что это классный бой, так будет всегда, независимо от того, когда он будет проведен. Он невероятно интересный и захватывающий. Я общался с промоутером Уайлдера Шелли Финкелем. Я слышал, что американец намерен оставаться активным на ринге, это правильное решение. У нас есть шанс организовать громкий бой в супертяжелом весе", – сказал Хирн.

Неделю назад Уайлдер уверенно разобрался с соотечественником Тайрреллом Херндоном (24-6, 15 КО), остановив бой в седьмом раунде. Также американец признался, что болел за Александра Усика (23-0, 14 КО) в противостояниях украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Эдди Хирн раскритиковал Тайсона Фьюри за намерение провести третий бой с Александром Усиком.

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