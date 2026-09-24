В Украине было бы проще. Как сейчас выглядит фанат МЮ, который не стрижется два года, и в чем суть его челленджа

Никакой стрижки вообще, пока любимая команда не выиграет 5 матчей подряд. Этот вызов, брошенный фанатом "Манчестер Юнайтед", уже живет своей жизнью, ведь ему почти 2 года! Когда казалось, что с новым тренером все закончится через месяц, дьяволы до сих пор не нашли возможности прервать серию! OBOZ.UA рассказывает о главном событии английского футбола за пределами поля и о том, возможно ли вообще выполнить условие, когда позади уже более 700 дней без стрижек.

Видео дня

Шутка затянулась и уже пугает

Фрэнк Илетт – парень, которого каждый футбольный фанат хоть раз видел в своей ленте социальных сетей. 5 октября исполнится уже 2 года с тех пор, как он начал челлендж без стрижки. Мужчина родился в Оксфорде, сейчас живет в Испании. Прическа в стиле афро появилась ради юмора и для поднятия настроения других болельщиков, ведь у "Юнайтед" дела шли плохо в самом начале сезона 24/25. Изначально идея была только на 3 победы подряд, но манчестерский болельщик решил, что этого мало. Но никто не ожидал, что английский гранд не сможет достичь такой простой цели уже 719 дней подряд. Фрэнк с осени 2024 года ходит с прической, похожей на гнездо, а его группа поддержки разрослась до 1,5 миллиона единомышленников только в Instagram.

Фанатик несколько раз был близок к завершению челленджа, в частности в ноябре 2025 и в мае 2026 года. Тогда даже предполагали, что стрижка состоится на "Олд Траффорд", ведь МЮ невероятными усилиями обыграл "Челси", "Брентфорд" и "Ливерпуль". Но в момент ожидания столь желанной стрижки клуб потерял очки в матче с "Сандерлендом". Даже с учётом переходных матчей прошлого сезона красные дьяволы так и не дотянули до пяти побед подряд.

В сезоне 2026/27 пригласили нового специалиста. Майкл Каррик провёл уже 7 матчей у руля клуба – но всё ещё хуже, чем могло бы быть. Одержали победу только над новичком лиги "Ипсвичем" (да и то со счётом 5:2), а также разгромили такого же аутсайдера "Сабах" в Лиге чемпионов (4:0). Три поражения совершенно не дают надежды на то, что МЮ будет выигрывать хотя бы две игры подряд, не говоря уже о пяти.

Возможно ли достичь цели челленджа?

Да. И такие случаи уже есть в топ-лигах, с учётом всех чемпионатов. Из той же Англии с начала сезона это "Арсенал" и "Манчестер Сити", в Испании феноменально доминирует "Барселона", в Германии 5 матчей подряд выиграли дортмундская "Боруссия" и "Фрайбург". "Бенфика", укомплектованная украинскими игроками, тоже одержала 8 побед подряд, а вот во Франции такая серия была только у "Монако".

Вы будете очень удивлены, когда мы посмотрим на Украину, ведь и Френку было бы лучше выбрать наши команды. Тем более что выбор довольно неочевиден. Во всех турнирах украинские гранды провели уже немало матчей, но так и не смогли одержать 5 побед подряд. У "Шахтера" был сильный старт сезона, но житомирский криптонит прервал успешную серию из трёх матчей. Сейчас она возобновилась. У "Динамо" дела обстоят хуже: серия из трёх побед тоже только началась, но могла бы быть давно превзойденной, если бы не провалы в Европе.

Но в Украине есть два клуба, которые уже одержали 5 побед с начала сезона. "Полесье" выиграло 5 матчей против "Шахтера", "Кудровки" (УПЛ и Кубок), а также против "Левого Берега" и "Кривбасса". Это позволяет им возглавлять чемпионат. Неожиданно, но такую же серию имеет "Харьков"! За последний месяц обновленная команда обыграла "Калиновку" (Кубок), "Зорю", "Оболонь", "Прикарпатье" (Кубок) и "Буковину". Можно сказать, что их расписание было простым, но результат на табло. У Иллеты есть несколько вариантов, на кого переключиться в Украине. И учитывая положение дел в Англии, самое время сделать это во время международной паузы.

Холанд включился в троллинг

К насмешкам над МЮ присоединился и его главный обидчик последнего времени – Эрлинг Холанд. С начала сезона он сменил стиль и больше не носит длинные волосы. А на днях норвежец опубликовал новое фото и подписал: "Первая стрижка после стрижки". Это выглядело как обычный пост в стиле нападающего, но в сети разлетелись теории заговора, что именно так он издевается над соперником после 5 побед подряд. Да, есть вопросы к чистоте победы в дерби, но на самом деле дьяволы не имеют и не имели сил, чтобы обыграть главного соперника. Ведь полным и сильнейшим составом ничего не сделать против десяти игроков – это приговор.

После двух лет никто уже не хочет стрижку

На самом деле у Фрэнка Иллета благородная цель – это помощь фонду "Маленькая принцесса". Фонд бесплатно предоставляет парики детям и молодёжи, потерявшим собственные волосы из-за болезни. Эти парики из натуральных волос, и Фрэнк является своего рода фабрикой по производству материала. Фанат МЮ сказал, что отдаст волосы в наилучшем состоянии. Параллельно он собирает пожертвования, которые уже в разы превысили первоначальную цель. Даже в самом фонде отметили, что за более чем 20 лет никто не отращивал волосы так, как Иллетт. Текущая серия неудач продлит челлендж, и важная инициатива для детей получит больше времени на то, чтобы волосы достигли необходимой длины, за которой Фрэнк ухаживает со всей ответственностью.

Что дальше?

Ещё хуже серию без ножниц делает тот факт, что МЮ вылетел из Кубка и получил сложных соперников в Лиге чемпионов (далее "Атлетико" и "Комо"). Да и международная пауза добавляет ещё 2 недели к длине волос. Провалы Каррика исправить не удаётся, и остаётся только надеяться на новые победы, хотя бы на 2 подряд. Кажется, Фрэнк встретит 2027 год с самой большой афро-причёской в мире, а скоро не сможет удержать свои волосы без каких-то металлических аксессуаров. "Юнайтед" должен быть как никогда мотивирован на победы, ведь за одного их фаната теперь болеет, пожалуй, больше людей, чем за сам клуб.