Два автогола и ассист вратаря: 'Шахтер' не смог победить в матче лидеров УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" и черкасский ЛНЗ выдали зрелищный футбол в заключительном матче 23-го тура Премьер-лиги Украины. Битва лидеров первенства порадовала болельщиков результативностью, однако не выявила победителя и единоличного обладателя первого места, завершившись вничью – 2:2.

Все голы в этой встрече были забиты еще до перерыва. На 11-й минуте полузащитник ЛНЗ Артур Рябов неудачно подставил голову под навес бразильца "горняков" Алисона, подправив мяч в свои ворота.

Удивительно, но "Шахтер" ответил зеркально: после подачи углового мяч попал в защитника сборной Украины Валерия Бондаря и оказался в сетке. Чтобы вернуть себе лидерство "орнажево-черным" потребовалось лишь пять минут благодаря точному удару Эгиналду, который воспользовался длинным выносом голкипера Дмитрия Ризныка.

Однако буквально перед самым перерывом ЛНЗ снова результативно использовал угловой и ганский форвард Марк Ассинор после отскока во второй раз огорчил "Шахтер".

Во втором тайме инициативой больше владели "горняки", однако подопечным Арды Турана так и не удалось изменить счет на табло. Таким образом, у обеих команд осталось по 51 очку в турнирной таблице, однако у донецкого клуба есть игра в запасе.

