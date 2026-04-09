'Шахтер' разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций. Видео

"Шахтер" одержал уверенную победу над нидерландским "АЗ Алкмаар" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Матч в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана завершился со счетом 3:0.

В первом тайме команды не радовали зрителей опасными моментами. За 45 минут был лишь один удар в створ ворот (у "горняков) при этом игроки нидерландского клуба чаще создавали угрозу со стандартов и подач.

На 24-й минуте номинальные хозяева лишились Изаки Силву, который получил тяжелую травму головы и был заменен на Бондаренко.

После перерыва "Шахтер" активнее действовал в атаке. На 49-й минуте Педриньо со штрафного пробил в перекладину, а позже команды обменялись опасными моментами: Ризнык отразил удар Весли Патати, а Зут спас после попытки Кауa Элиаса.

Счет был открыт на 72-й минуте: Педриньо сыграл на подборе у линии штрафной и отправил мяч в сетку после рикошета от штанги.

На 81-й минуте "Шахтер" удвоил преимущество: Алиссон оказался первым на отскоке в штрафной и пробил в нижний правый угол.

Еще через две минуты был установлен окончательный результат. Эгиналду выполнил прострел с линии поля, Алиссон принял передачу перед воротами и отправил мяч по центру, оформив дубль.

В концовке "АЗ Алкмар" провел несколько атак, однако изменить счет не смог. Ответная встреча пройдет в Нидерландах 16 апреля. В полуфинале "Шахтер", в случае прохода, сыграет с сильнейшим в паре "Кристал Пэлас" - "Фиорентина" (30 апреля / 7 мая).

Как сообщал OBOZ.UA, на этой игре появился президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов. Владелец команды пришел на стадион впервые за 12 лет.

