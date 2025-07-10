'Пусть боятся, раз не хотят дружить': экс-чемпион мира из РФ цинично пригрозил украинцам

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд подчеркнуто надменно высказался о заочном тюремном приговоре в Украине экс-супертяжу Николаю Валуеву. Россиянин цинично назвал это подтверждением того, что страна-агрессор правильно ведет войну против нашего государства.

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Об этом Дрозд заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также нелепо пошутил о том, что в Украине якобы растет популярность Валуева, также возмутился тому, что украинцы "не хотят с нами дружить".

"Николай Сергеевич набирает обороты и популярность в Украине. Видимо, этим сильно озабочены власти страны. Но им как минимум нужно создать условия для того, чтобы привести приговор в исполнение. Потому что таких заключенных редко видела украинская тюрьма. Это, конечно, шутка. А в целом можно сказать, что Николай Сергеевич двигается правильной дорогой, если наши недоброжелатели готовы посадить его в тюрьму. Боятся сильных и проявляют слабость. Думаю, что новость Валуева улыбнула, как и всех нас. Значит, все мы делаем правильные вещи. Пусть боятся, раз не хотят с нами дружить", – сказал Дрозд.

Отметим, что совсем недавно Валуев присоединился к оскорблению Азербайджана, который пропагандисты обозвали "страной гнилых помидоров".

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев со словами "вот как их лечить" отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ.

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