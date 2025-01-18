'Днепр' третий раз в сезоне победил 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб "Днепр" одержал победу в матче регулярного чемпионата Украины в Суперлиге Favbet, разгромив на домашней площадке БК Запорожья. Счет в игре – 80:60.

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Днепряне, выиграв первую четверть 21:7, завладели преимуществом с самого начала игры и держали лидерство в счете до финальной сирены. Запорожье ни разу за игру не выходил вперед. Днепр продемонстрировал лучшие бросковые показатели со всех дистанций и получил 35 очков от игроков запасных лавы.

Самым результативным в этой игре стал Станислав Тимофеенко, у которого 19 очков в активе, Владимир Конев стал самым эффективным игроком матча — 16 очков, 9 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота (РЕ 22), а Максим Закурдаев, выйдя со скамьи, помог 14 очками, 5 передачами и 4 подборами.

Днепр одержал свою 13-ю победу подряд и со 100% показателем продолжает возглавлять турнирную таблицу. Запорожье с 6 победами в 17 встречах сезона идет шестым.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье - Днепр 60:80 (7:21, 21:22, 16:22, 16:15)

Запорожье: Дмитренко 17 + 8 подборов + 2 передачи, Николайчук 10 + 5 подборов, Бах 9, Хохоник 6 + 13 передач - 4 потери, Кабанов 6 - старт, Петренко 6, Буц 5, Новиков 1, Величко 0

Днепр: Тимофеенко 19 + 5 подборов + 3 передачи - 4 потери, Конев 16 + 9 подборов + 2 блок-шота, Сипало 7 + 5 подборов + 3 передачи + 2 блок-шота, Дубоненко 3, Горобченко 0 - старт, Закурдаев 14 + 5 передач + 4 подбора, Загреба 9 + 9 подборов, Орешник 4, Сорочан 4, Бондарчук 4, Коротченко 0, Попов 0